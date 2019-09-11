العلماء يكتشفون سبب السمنة لدى الكبار في السن

راقب العلماءفي الجسم لدى المشاركين في البحث لمدة 13 عاما، خلال هذه الفترة، سجل جميع المتطوعين انخفاضا في معدل التمثيل الغذائي للدهون. ولهذا السبب، زاد وزن المرضى بمعدل 20 في المئة، الذين لم يقللوا من عدد السعرات الحرارية المستهلكة، بحسب منشور الدراسة على موقع جامعة ستوكهولم.

وفقا للخبراء، وبسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، يصبح الناس أكثر سمنة، حتى لو كانت كمية الطعام المستهلكة وممارسة التمارين الرياضية كما هي لم تتغير.

بالإضافة إلى ذلك، درس علماء البيولوجيا الجزيئية عملية التمثيل الغذائي للدهون لأكثر من 40 امرأة، من أجل تقليل وزن الجسم الذين خضعوا لعملية جراحية لعلاج البدانة. تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المرضى الذين زاد معدل استقلاب الدهون لديهم بقي وزنهم في نفس المستوى لمدة أربع إلى سبع سنوات بعد الجراحة.

قال أحد مؤلفي البحث البروفيسور بيتر أرنر من جامعة كارولينا: "تظهر النتائج لأول مرة أن العمليات في الأنسجة الدهنية لدينا تنظم التغير في وزن الجسم أثناء الشيخوخة بطريقة مستقلة عن العوامل الأخرى. وقد يشير هذا إلى طرق جديدة لعلاج السمنة".

أثبتت الدراسة فرضية سابقة والتي تنص أنه يمكن تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون عن طريق زيادة النشاط البدني.