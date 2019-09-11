أهم 5 علامات لخلل في عمل الغدة الدرقية

وجاء في المنشور، كل الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا أو أعراض نزلات البرد قد تكون بسبب عدم عمل جهاز الغدد الصماء بشكل صحيح".
وقد تكون العلامة الثالثة تقلبات الوزن، حيث لاحظ الخبراء أن التغيرات في عمل الغدة الدرقية تؤثر بشكل خطير على عملية الأيض. يجب أن تكون أيضًا حذرًا أيضا من الشعور بالتعب المستمر أو النعاس أو التهيج، واتباع سلوك عدواني حاد هو سمة خاصة للاضطرابات في أداء الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبراء، قد تشير مشكلات تركيز الانتباه إلى الحاجة لزيارة أخصائي الغدد الصماء.
وأضاف الخبراء "في حال الخلل في عمل الغدة الدرقية، يصعب على الشخص التركيز على شيء ما، وتصبح الأفكار وكأنها تقفز، ويصرف الشخص انتباهه باستمرار".
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