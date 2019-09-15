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09:58 15 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سامسونغ تستعين بمشهد لرجل وامرأة للسخرية من هاتف "آيفون 11"... فيديو

    © REUTERS / STEPHEN LAM
    علوم
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    استعانت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بما يفعله رجل وامرأة، من أجل السخرية من تقنيات هاتف "آيفون 11" الجديد الذي أطلقته منافستها "أبل" الأمريكية قبل أيام.

    ونشرت شبكة "زد نت" مقطع فيديو تروج فيه سامسونغ لهاتفها "غلاكسي نوت 10"، مشيرة لوجود تقنيات متميزة فيه لا يتمتع بها هاتف "آيفون 11".

    وركز مقطع الفيديو على تقنية "بوكيه" الموجودة في هاتف "غلاكسي نوت 10" ولا تتمتع بها هواتف "آيفون 11".

    ويظهر في الإعلان رجل وامرأة يحملان هاتفي "آيفون 11" و"غلاكسي نوت 10"، ويلتقط كليهما مقطع فيديو.

    ويصور المقطع هاتف "غلاكسي نوت 10" وهو يستطيع طمس خلفية الفيديو أثناء تصويره، بسبب تفعيل تقنية "بوكيه".

    ويمكن لهواتف "آيفون 11" تمويه خلفيات الصور الثابتة ليس مقاطع الفيديو، عن طريق تفعيل وضع "بورتريه".

    وكانت شركة "أبل" الأمريكية قد أعلنت عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".

    وجاءت أبرز التغييرات في هواتف "آيفون 11" الجديدة في الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

    ويعمل الهاتف من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

    ويأتي "iPhone 11" بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداء من الجمعة الموافق 13 سبتمبر/أيلول، وفي المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 20 سبتمبر/أيلول، ويبدأ سعره من 802 دولار.

    ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

    كما يأتي الهاتف بشاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش، التي تتميز بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

    وشمل تحديث كاميرا TrueDepth، كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صورا تبدو طبيعية أكثر، وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارا في الثانية و120 إطارا في الثانية.

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    أخبار تكنولوجية, أخبار تكنولوجيا, samsung, iphone, Apple, آيفون, أبل
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