احذر النوم بهذه الوضعية فهي تسبب أمراض القلب

تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص، منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه، إلا أن وضعيات النوم قد تعرض أجسامنا للخطر.

وضعيات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن هذه الوضعيات قد يكون لها آثار جانبية على صحتنا، في هذا المجال تحدث كبير أطباء القلب في مديرية صحة القرم، فاليري سادفوي، ودور هذه الوضعيات في التأثير على صحة الإنسان.

قال الطبيب، إن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسا، وأكد الطبيب بأن النوم على أحد الجانبين قد يشكل خطرا على العمود الفقري.

كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة.

وشدد الطبيب على أن النوم بوضعية الجلوس يعتبر الأخطر لما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم بزيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة.

وأشار الطبيب إلى فوائد النوم أثناء النهار، حيث تساهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب وتمنح صاحبها شعورا بالنشاط.

وركز الطبيب على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات لما لها من فوائد على الصحة.