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    آبل تعلن رسميا عن آيفون 11 وآيفون 11 برو، كاليفورنيا 10 سبتمبر 2019

    امرأة تكشف عن قدرات "خارقة" يتمتع بها هاتف "آيفون"

    © REUTERS / Stephen Lam
    علوم
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    كشفت امرأة بالصدفة عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ"الخارقة"، التي يتمتع بها هاتف "آيفون".

    ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطاني تقريرا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر "التايمز" البريطاني.
    وروت السيدة الواقعة، التي فوجئت فيها بهاتف "آيفون" ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبا.

    ​وأمسك برينتيس بهاتف "آيفون" في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللا تماما بالماء.
    وقررت السيدة أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة.
    وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.
    وبالفعل تفحصت السيدة بيانات الهاتف وعثر على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في بريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.
    ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.
    ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف "آيفون"، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".

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