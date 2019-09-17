تسبب العمى... تحذير طبي من العدسات اللاصقة

وأعلن المعهد في تحذيره إن هذا الالتهاب قد يتسبب في الإصابة بالعمى، بحسب موقع "نيوز ستونر".
وأشار المعهد إلى أن هذا الالتهاب تسببه الأكانثاميبا، وهي إحدى الأوليات التي تعيش في المياه كالبحيرات وحمامات السباحة، وهي تهاجم القرنية عند ملامسة العين الماء الملوث بها.
وأكد المعهد على أن العدسات اللاصقة تعمل على نقل هذه البكتريا عند ارتدائها عند نزول حمامات السباحة، والبحيرات، ولذلك ينبغي الإلتزام باشتراطات النظافة الخاصة بالعدسات اللاصقة، حيث ينبغي خلعها عند السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة تنظيفها هي ووعاء الحفظ الخاص بها بانتظام بواسطة المنتجات المخصصة لهذا الغرض، وفق موقع "لايف هاكر" العلمي.
وأعراض الالتهاب تتشابه مع أي إلتهاب آخر، وتتمثل الأعراض في إحمرار العين والشعور بألم فيها وزيادة إفرازات الدموع وتشوش الرؤية والحساسية تجاه الضوء.
وينصح المعهد باستشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب فقدان البصر.
وشدد الموقع على أنه للوقاية من العدوى يجب غسل العين بماء نظيف قبل النزول إلى حمامات السباحة أو البحيرات، وكذلك عليه القيام بالأمر نفسه بعد الانتهاء.
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