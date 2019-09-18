اكتشاف نوع من الفاكهة مضاد للشيخوخة

لاحظ علماء صينيون أن تناول "فاكهة الراهب" (أرهات) لمدة 10 أشهر بشكل متواصل يبطئ من عملية الشيخوخة. ويعود ذلك إلى أن الثمرة تعزز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم الأحمر، بالإضافة إلى أنها تشجع خلايا الدم على التجدد.

قام العلماء بعدة تجارب على الفئران المخبرية، وأكدوا أن النتائج تصلح أيضا للبشر. وأشاروا إلى أن تناول ثمار "أرهات" يمكن أن يطيل حياة الشخص من خلال تحسين وظيفة الخلايا الجذعية، وفق موقع "The American Journal of Chinese Medicine".

يذكر أن "Food News" أفادت في بداية سبتمبر الجاري، استنادا إلى مقال كتبه علماء من الولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية نشر في مجلة "Science " العلمية، بأن شراب الذرة المحتوي على نسبة عالية من الفركتوز هو شراب مسرطن لأنه يسرع في نمو الأورام.

وفي وقت سابق، كشف خبير بريطاني عن طريقة لإبطاء الشيخوخة، حيث يحتاج الشخص إلى شرب ثمانية أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا لكي يبطئ عملية التفاعلات الكيميائية التي تنتج الجذور الحرة في الخلايا التي تؤدي إلى الشيخوخة. وبسبب هذ التفاعلات، تحرم الخلايا من الأكسجين، ويتم تقليل مستوى الكولاجين الضروري للإشراق ومرونة الجلد. كلما زادت الجذور الحرة في الجسم، كلما كان مظهر الشخص أكبر سناً. يحدث نمو هذه الجذور تحت تأثير الإشعاع وسوء التغذية والتدخين، وعدم ممارسة النشاطات البدنية.