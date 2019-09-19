وكالة الفضاء الروسية: إطلاق مختبر فضائي متعدد المهام في نوفمبر 2020

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، عن تحديد موعد إطلاق مختبر فضائي روسي متعدد المهام إلى محطة الضفاء الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وأعلن ممثل المكتب الصحفي لـ"روسكوسموس"، بأن إطلاق المختبر فضائي متعدد المهام من طراز "ناؤوكا" [العلم] إلى محطة الفضاء الدولية سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مشيرا إلى أنه كان من المخطط إطلاقه منذ عام 2007، لكن لم يكن بالوسع إطلاقه.

وقال ممثل المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك" إن:

"إطلاق وحدة المختبر الروسي متعددة الأغراض "ناؤوكا"إلى محطة الفضاء الدولية من المقرر في نوفمبر 2020، ومن غير المخطط تغير تاريخ الإطلاق إلى موعد آخر".

تأسست "روسكوسموس" سنة 1992، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية، موسكو، وتتولى قيادة صناعة الفضاء في روسيا، إلى جانب تنسيق أنشطة الفضاء الوطنية.