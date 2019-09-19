عادات عليك التخلي عنها للحصول على نوم مريح

وجدت دراسة جديدة بحثت كيفية الحصول على نوم أفضل وفوائد النوم الجيد، أن أكثر من 83 في المئة من البريطانيين يعانون من قلة النوم ويحاولون النوم جيدا مرة في الأسبوع على الأقل، وأكثر من ربع المشاركين وصفوا نومهم بالسيئ.

ووجد المسح أيضا أن البالغين يعانون من النوم السيئ ثلاثة أيام في الأسبوع تقريبا أي ما يعادل 149 ليلة في السنة.

لكن ما العمل؟ وما يمكن فعله لتحسين جودة النوم، بهذا الصدد قال مدير مركز جامعة نورثمبريا لأبحاث النوم ، البروفيسور جيسون إليس، هناك فرصة لطريقة نوم أفضل وأذكى إذا تخلصت من العادات التالية:

1. لا تحاول النوم

الاحتمال أن يحدث العكس إن أجبرت نفسك على النوم. محاولة النوم تستهلك الكثير من الطاقة والجهد، وهذا سيبقيك مستيقظًا لفترة أطول.

2. لا تتناول الكافيين لمدة ثماني ساعات قبل النوم

الكافيين هو منشط والبعض منا يشعر بآثاره حتى بعد مرور ثماني ساعات، مما قد يمنعنا من النوم.

3. لا تشرب الكحول لمساعدتك على النوم

على الرغم من أن الكحول مسكن، إلا أن النوم، الذي يسببه ذو نوعية رديئة للغاية. وعندما يزول تأثيره سيصبح نومك مضطرب وخفيف، وبالتالي من المرجح أن تستيقظ طوال الليل، ولكن لن تتذكر هذا الشيء.

4. لا تقلق بشأن نومك أكثر من اللازم

لا تركز على ليلة كان نومك مضطربا فيها فهذا يحصل لكل منا من فترة إلى أخرى كما أن أجسادنا تعوض عن ذلك، ومن المرجح أن تحصل على ليلة أفضل في المرة القادمة.

5. لا تذهب إلى الفراش جائعًا أو عطشانًا أو بعد تناول وجبة مباشرة

وإلا فمن المحتمل أن تستيقظ خلال الليل. المشكلة هنا هي أنه بعد تناول الطعام سيحاول جسمك القيام بأمرين في آن واحد (أي الهضم والنوم)، أو إذا ذهبت إلى النوم عطشا أو جوعانا سيجعلك أكثر عرضة للاستيقاظ أثناء الليل.