وثيقة مسربة تكشف صدمة "سامسونغ" لمستخدميها... تلك الهواتف محرومة من "أندرويد 10"

كشفت وثيقة مسربة عن الصدمة، التي وجهتها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لعدد كبير من مستخدميها، والتي حرمت بسببها مجموعة من أشهر هواتفها من تحديث نظام تشغيل "أندرويد 10".

ونشرت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، الوثيقة السرية التي جهزتها "سامسونغ" للأجهزة التي ستحصل على تحديث "أندرويد 10".

وخلت تلك القائمة، التي ضمت نحو 33 هاتفا ذكيا ستحصل على التوالي على نظام تشغيل "أندرويد 10".

وغابت عن تلك القائمة هواتف شهيرة لسامسونغ مثل "غلاكسي نوت 8"، و"غلاكسي إس 8"، بالإضافة إلى عدد من الهواتف ضمن سلسلة "غلاكسي أيه"، و"غلاكسي جى"، و"غلاكسي إم".

وجاءت قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث "أندرويد 10" على النحو التالي:

- غلاكسي إس 10 وإس 10 بلس

- غلاكسي إس 9 وإس 9 بلس

- غلاكسي إس 10 إي

- غلاكسي نوت 10 ونوت 10 بلس

- غلاكسي نوت 9

- غلاكسي إم 40

- غلاكسي إم 30 وغلاكسي إم 30 إس

- غلاكسي إم 20

- غلاكسي إم 10

- غلاكسي جى 8

- غلاكسي جى 6 وجى 6 بلس

- غلاكسي جى 4 وجى 4 بلس

Samsung Android 10 Update list surfaces; here are the phones and tablets that will get the update https://t.co/qvxRjKHhMx pic.twitter.com/NovGHtgY06 — AndroidPure (@AndroidPure) September 19, 2019

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- غلاكسي جى 7 ديو

- غلاكسي جى 7 وجى 5 وجى 3

- غلاكسي أيه 90 (الجيل الخامس)

- غلاكسي أيه 80

- غلاكسي أيه 70

- غلاكسي أيه 60

- غلاكسي أيه 50 وأيه 50 إس

- غلاكسي أيه 40

- غلاكسي أيه 30 وأيه 30 إس

- غلاكسي أيه 20 وأيه 20 إي

- غلاكسي أيه 10 وأيه 10 إس وأيه 10 إي

- غلاكسي أيه 9 برو

- غلاكسي أيه 9

- غلاكسي أيه 7

- غلاكسي أيه 6 وأيه 6 بلس

- غلاكسي أيه 8 وأيه 9 ستار

- غلاكسي أيه 8 وأيه 9 ستار لايت

- غلاكسي تاب 5إس إي

- غلاكسي تاب إس 4

- غلاكسي تاب أيه