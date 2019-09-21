لأول مرة... "ناسا" تطلق اسم عالم مصري على كويكب

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تهنئة فاروق الباز، عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، أعلن الباز أن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم "الباز"، على كويكب بالفضاء.

إسهامات العالم المصري مع "ناسا" كثيرة، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في الستينيات، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب.

فاروق الباز هو عالم فلك مصري ولد في الثاني من يناير/كانون الثاني عام 1938 في مدينة الزقازيق.

وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، كما حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" بداية من برنامج أبوللو.