طفيلي قاتل يدمر المخ مباشرة يصيبك أثناء السباحة

حذر العلماء من عدم الإتيان بحركة معينة، أثناء السباحة في المياه العذبة والبرك والينابيع الحارة.

وشددوا أنه في حال إدخال المياه في الأنف، فإن هذا يشجع على دخول طفيلي قاتل، وفقا لوكالة رويترز.

وشددوا أنه في حال إدخال المياه في الأنف، فإن هذا يشجع على دخول طفيلي قاتل.

وأوضحوا أن الأميبا الضارة "نايغليريا فوليري" تنتقل عندما تدخل المياه الأنف، ومنها إلى المخ مباشرة، ويدمر أنسجته، بل ويسبب تورما في المخ حتى يودي إلى الوفاة.

A 10-year-old Texas girl has died due to Naegleria fowleri, also known as brain-eating amoeba. Although it’s uncertain where she contracted the amoeba, she reportedly went swimming in a river near her home not long before falling ill. https://t.co/Mwy6SJk8Ow pic.twitter.com/S7JpkAtK9w — WebMD (@WebMD) September 18, 2019

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة العلمية، دوك فوغيا، رئيس فرع الأمراض المعدية في إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا في ريتشموند، أنه "لا يمكن إصابة أي شخص من شرب المياه الملوثة بهذه الأميبا، كما أنه ليس معديا أو ينتقل من شخص لآخر".

و"ناغليريا فوليري" كائن وحيد الخلية موجود في التربة والمياه العذبة الدافئة، ومن الممكن أن يتسبب في التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، الذي غالبا ما يكون قاتلا.

وللوقاية منه، تنصح الدكتورة جينيفر كوب، من مركز السيطرة على الامراض في أتلانتا، "بإبقاء أنفك مغلقا أو إبق رأسك مرفوعا عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة فيالمياه العذبة الدافئة".

وفي خلال الخمسين عاما الماضية، تم إبلاغ عن 145 إصابة فقط بأميبا "ناغليريا فوليري" بالولايات المتحدة الأمريكية.