تحسم مصير دول... مايكروسوفت تعتمد تحديثات أمنية جديدة لنظام "ويندوز 7"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن إطلاقها جملة تحديثات أمنية جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 7"، التي يمكنها أن تحسم مصير دول.

وأوضحت مايكروسوفت، وفقا لما نقله موقع "تايمز ناو" الهندي، أنها طرحت تحديثات أمنية على نظم التصويت المجانية، التي تعمل عبر نظام تشغيل ويندوز 10".

وأشارت التقرير إلى أن الكثير من الدول، بدأت في اعتماد نظم التصويت الإلكترونية، التي تعتمد على نظام تشغيل "ويندوز 7".

وتحسبا لأي عمليات اختراق، لتلك الأنظمة، طرحت "مايكروسوفت" ذلك التحديث لزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم.

Extending free Windows 7 security updates to voting systems https://t.co/KQdm3ALNFJ pic.twitter.com/f2Zg58kZO7 — The IT Strategist (@theitstrategist) September 20, 2019

​وقال توم بريت، نائب رئيس أمن العملاء والثقة، في شركة مايكروسوفت: "هذا التحديث يأتي كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية، التي تتبعه الشركة للحفاظ على أمن نظم التصويت الإلكترونية الخاصة بنا".

وتابع بريت "نعلم أن عام 2020، سيشهد عدد كبير من الانتخابات في دول عديدة حول العالم، لذلك من المهم أن تظل أدوات التصويت الإلكترونية المعتمدة على ويندوز 7، مؤمنة بصورة كاملة".

وأوضحت مايكروسوفت أن الدعم المجاني لنظم التصويت الإلكترونية، سيعتمد على مؤشر الديمقراطية العالمي، والذي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.