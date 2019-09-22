العثور على بقايا وحش "عملاق" كان يفترس الديناصورات

وجد العلماء بقايا تيروصور في بريطانيا، ويصل وزن الوحوش الطائرة الضخمة إلى 295 كغ تقريبا وطولها إلى سبعة أمتار تقريبا، وكانت هذه الكائنات تفترس صغار الديناصورات.

والتيروصورات ليست من سلالة الديناصورات فلا تسمى طيورا وإنما هي زواحف مجنحة ولكنها انقرضت في الوقت نفسه التي انقرضت فيه الديناصورات.

PARIS: Scientists on Tuesday unveiled a new species pterosaur, the plane-sized reptiles that lorded over primeval skies above T-rex, Triceratops and other dinosaurs of the late Cretaceous. #amazing #history #largest #tezkhabar https://t.co/kLwTcmVskG pic.twitter.com/6BnkOGXi7G — Tezkhabar News (@TEZKHABARTV) September 20, 2019

ويبلغ عرض جناحيه 10.5 متر ويشبه فكيه بالمنقار الطويل والعريض، وعاش التيراصور الذي تم إيجاده على جزيرة وايت البريطانية منذ 125 مليون سنة واسمه "Hatzegopteryx".

وحسب البيانات استخدمت هذه الكائنات أرجلها وجناحيها كالمقاليع لالتقاط الفرائس، وقال العالم الذي وجد التيروصور، على الأرجح هذا النوع كان من الكائنات الطائرة الأضخم التي عاشت فيث ذلك الوقت.

Pair of azhdarchid pterosaurs Arambourgiania, by Mark Witton, 2017https://t.co/q5bAss5l9o pic.twitter.com/4Ok5oBE6SL — Joey (@10Joey01) September 19, 2019

كما تنبأ العالم أن هذه البقايا المكتشفة تنتمي إلى واحد من أوائل التيراصورات الهائلة.

يذكر أنه في العام الماضي، تمكن العلماء أيضًا من اكتشاف نوع غير معروف سابقا من التيروصور العملاق في ولاية يوتا الأمريكية.

أما في عام 2017، تم اكتشاف أكثر من 200 بيضة تيروصور في الصين، مما يتيح للباحثين فرصة لمعرفة المزيد حول مراحل نمو التيروصورات.