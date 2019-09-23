"باتريوت" الأمريكية تترك الصواريخ وتتجه إلى "الأقراص الصلبة"

وأشار موقع "آناند تيك" التقني المتخصص إلى أن باتريوت المتخصصة في التصنيع العسكري، وبالأخص المضادات الجوية والصواريخ، اتجهت حاليا لسوق التقنية بإنتاجها "أقراص صلبة" من نوع "SSD"، الذي وصفته بأنه "فائق السرعة".
The PCIe 4.0 SSD market just grew a bit bigger with the launch of Patriot's Viper VP4100 series https://t.co/VcENNBMm72 pic.twitter.com/7cIWVSISJI— PC Gamer (@pcgamer) September 14, 2019
وأوضحت أن القرص الصلب "فايبر في بي 4100" سيكون أسرع قرص صلب في العالم من الجيل الرابع.
ويمكن لقرص "باتريوت" أن ينقل البيانات بسرعة 5 غيغابايت في الثانية الواحدة أثناء القراءة، و4.4 غيغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
NEWS @patriot_viper intros VIPER VP4100 M.2-2280 PCIe Gen4 x4 SSD.— Tech's Interceptor (@TechInterceptor) September 11, 2019
It deliver sequential Read speeds of up to 5 GB/s and Write speeds of up to 4.4 GB/s and provides up to 800K random Read/Write IOPs.#gaming #tech #gamedev #computer #pcgamer #techcampus #linux #BigData #AI #IoT pic.twitter.com/cKVAoweVIS
كما زودت "باتريوت" قرصها الصلب الجديد بهيكل معدني من الألمونيوم المقاوم للصدمات، وسمك لا يتعدى الـ0.7 ميلليمتر.
وستطرح باتريوت قرصها الصلب الجديد بسعتي تخزين 1 و2 تيرابايت، بسعر يتراوح ما بين 400 و600 دولار أمريكي.
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