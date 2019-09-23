هواوي تكشف كيف أنقذت أصحاب هاتفي "ميت 30" و"ميت 30 برو" من حظر "أندرويد"

كشفت شركة "هواوي" الصينية عن الحيلة التي استعانت بها، من أجل إنقاذ هاتفي "ميت 30" و"ميت 30 برو" من الحظر الذي فرضته شركة "غوغل" الأمريكية على نظام تشغيل "أندرويد".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول تلك الحيلة، التي لجأت إليها "هواوي" لتخطي فكرة أن هاتفي "ميت 30" و"ميت 30 برو" لن يتمتعا بالتطبيقات الأساسية لنظام تشغيل "أندرويد".

AppGallery is Huawei’s alternative to Google’s Play Store on Android. pic.twitter.com/hEXSwhyRNk — Ankit Yadav (@ankityadav_15) September 22, 2019

​وكانت هواوي قد أعلنت، في وقت سابق، أن هاتفي "ميت 30" و"ميت 30 برو" لن يتمتعا بخدمات متجر "غوغل بلاي" ولا تطبيقات أندرويد الرئيسية مثل البريد الإلكتروني "جيميل" و"خرائط غوغل أو يوتيوب.

وكشفت أنها استعانت بتقنية قديمة، ألا وهي تطبيق "محمل الإقلاع" أو ما يطلق عليه "لونتش لودر"، الذي يمكنه تحميل التطبيقات الرئيسية التي يرغب بها المستخدم، بعد الانتهاء من خطوات تشغيل الهاتف الرئيسية.

Huawei Mate 30 Pro hands-on preview: A smartphone king with one huge negative - Android Central pic.twitter.com/6CPmGugRP5 — Best Tattooing (@besttattooing) September 21, 2019

​وأشارت "هواوي" إلى أن تلك الطريقة، ربما ستكون خطوة تجاه الاستغناء عن نظام تشغيل "أندرويد" بصورة نهائية.

وقال الرئيس التنفيذي لهواوي، ريتشارد ريو، في تصريحات نقلها موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص إنه في السابق كان هناك مخاوف أمنية من برنامج "لونتش لودر"، لكن الشركة الصينية، وفرت أقصى درجات الأمان لمستخدميها، حتى يتمكنوا من تنزيل تطبيقاتهم المفضلة بأنفسهم.

Get The Huawei Mate 30 Pro bootloader will be unlockable https://t.co/bimpKY6G27 pic.twitter.com/pd6pWCmEMi — mentolatux (@mentolatux1) September 20, 2019

​وأوضحت هواوي، بحسب ما نقله موقع "إكس دي أيه ديفولبرز" التقني المتخصص، أن كل تلك التطبيقات باتت متاحة في متجر بديل لـ"غوغل بلاي" ألا وهو متجر "آب غاليري" الخاص بشركة "هواوي" نفسها.

ومن المتوقع أن يظهر كل هذا عند موعد الإطلاق الرسمي لهاتف "ميت 30" في الأسواق العالمية يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري.