كيف تحافظ على أسنانك باستخدام العلكة

أعلن أطباء روس أن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة سيساعد الحفاظ على أسنان صحية وعلى سلامة عضلات المضغ، كما عليك اختيار العلكة المحتوية على الحد الأدنى من السكر والأصباغ الاصطناعية.

ويحتفل العالم اليوم بعيد ميلاد العلكة، 23 سبتمبر/أيلول، حيث قال البروفيسور الروسي إيغور بوندارينكو: "الأفضل مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة، وبشكل عام فإن الاستخدام الصحيح لا يسبب ضررا".

كما يساعد مضغ العلكة على تجويف الفم بفضل إفراز اللعاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة.

وحذر الطبيب من استخدام العلكة بدلاً من فرشاة الأسنان، وقال: "لتنظيم كامل، بالطبع، أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان، وخيط تنظيف الأسنان".

ومضغ العلكة له مزاياه فمثلا، إنه يبقي عضلات المضغ في حالة الجيدة ويزيد من تدفق الدم في اللثة ويعطي شعوراً بالانتعاش بعد تناول الطعام.

من جانبه قال الطبيب من جامعة سيتشينوف، أليكسي بويفيروف: مضغ العلكة آمن للمعدة، والمهم هو عدم ابتلاعها وعدم مضغها طوال اليوم.

ويجب الامتناع عن مضغ العلكة في حال أمراض اللثة، فإذا كانت الأسنان المريض غير ثابتة فلن يستفيد من العلكة، ولا ينصح استخدام العلكة مضغ للأشخاص ذوي الوظيفة الضعيفة لعضلات المضغ.

والآن تتم مناقشة تصنيع العلكة مع الإضافات الطبية منها البكتريا الطبيعية.