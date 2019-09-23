قائمة منتجات تمنع الشيخوخة

وجد الباحثون بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.

وقال الخبراء، إن الشاي الأخضر يحتوي على أكبر كمية مضادات للأكسدة، وينصح بشربه كل يوم، لأنه عامل مساعد لعمليات الأيض، بحسب موقع "aif.ru".

بالإضافة إلى ذلك يحتوي التمر على 23 نوعا من الحموض الأمينية بما في ذلك التربتوفان، المسؤول عن المزاج الجيد والصحة النفسية.

تبين أيضا أن نبق البحر مفيد جدا لاحتوائه نسبة كبيرة من فيتامين (أ)، والذي يشارك في عمليات تجديد البشرة، ومن الضروري تناول العنب البري والطماطم للحفاظ على الشباب.

كما يحتوي التوت الأزرق على المنغنيز الذي يمنع تطور الخلايا السرطانية ويقي من هشاشة العظام.

ولا تنسى منتجات الألبان الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والكالسيوم والسيلينيوم والفلور والنحاس الضرورية لصحة البشرة والشعر.