الأساطير الأكثر شعبية حول تقويم الأسنان

كشف طبيب الأسنان، الأخصائي في جراحة الوجه والفكين الروسي، أندريه أورلوف، لوكالة "سبوتنيك" 7 أساطير الأكثر شعبية فيما يتعلق بتقويم الأسنان.

سبوتنيك: هل صحيح أن التقويم يفسد مينا الأسنان؟

© Photo / Pixabay طبيب يكشف أساطير عن زراعة الأسنان نعم هذا ممكن في عدة حالات، أولا، في حال عدم وضع صمغ خاص لتقويم الأسنان، ثانيا، في حال عدم تنظيف سطح الأسنان التي فيها تسوس قبل وضع التقويم، ثالثا، في حال عدم تنظيف تجويف الفم، وكذلك يمكن أن يتضرر مينا السن إذا وجد لدى المريض تاج أو تلبيسة معدنية على السن وعليه يوضع التقويم، والضرر هنا بسبب اختلاف معادن التلبيسة والتقويم، لكن من جهة أخرى يمكن وضع تقويم من السيراميك، والإزالة غير الصحيحة لتقويم الأسنان يمكن أن تضر المينا أيضا.

سبوتنيك: هل صحيح أن تقويم الأسنان يسبب تسوس الأسنان؟

أندريه أورلوف: إذا لم تراعِ النظافة الشخصية اليومية للفم ولم تقم بتنظيف الأسنان مرة واحدة في السنة عند الطبيب، فيمكن أن يحصل ذلك .

سبوتنيك: هل صحيح أن تقويم الأسنان يؤثر على مذاق الطعام؟

أندريه أورلوف: لا، بعد التكيف مع التقويم، هذا لا ينبغي أن يحصل.

سبوتنيك: هل صحيح أن ارتداء التقويم يحد من الوجبات المسموح بتناولها؟

أندريه أورلوف: لا يحبذ تناول الطعام القاسي فهناك احتمال أن يخرب التقويم، ومن الأفضل تناول هذا النوع من الطعام بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة.

سبوتنيك: أصحيح أنه بعد إزالة التقويم يمكن أن تعود الأسنان إلى حالة ما قبل ارتداء التقويم؟

أندريه أورلوف: يمكنها، لذلك يجب وضع مثبت تقويمي، ولن تواجه أية مشاكل.

سبوتنيك: هل صحيح أنه بعد توقف نمو الأسنان والفك، يصبح العلاج أكثر صعوبة؟

أندريه أورلوف: نعم، لكن من جهة أخرى، عندما يكون الفك نامي من الممكن التنبؤ بدقة أكبر بمسار العلاج، أما عند نمو الأسنان والفك يمكن تشكيل العضة وصف الأسنان بشكل أفضل وأسهل.