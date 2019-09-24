خطة سرية من "فيسبوك"... بديل الهواتف الذكية في الطريق

ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ"السرية"، لتطوير فيسبوك، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسية إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.
ويتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة ومن أبرز الماركات الخاصة بها "ريبان".
HAHAHAHAHAHAHAHA— Theo (@tprstly) September 20, 2019
Allow Facebook to see everything you do?
LORD FUCK NOhttps://t.co/Zenw92Wwi2
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.
ويأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغير بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.
وتخطط فيسبوك لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.
Facebook might launch AR glasses with Ray-Ban maker by 2023 https://t.co/mVbhH06VKQ pic.twitter.com/ARc9QG6N2k— BITPRIME.CO (@Bitprimeco) September 17, 2019
وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بفيسبوك على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي، ما يسهل من تفاعل المستخدمين معها.
وتعتمد فيسبوك على تعاونها مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"، بحيث يصبح حجم النظارة صغيرا وجذابا بصورة كبيرة للمستهلكين.
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