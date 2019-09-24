خطة سرية من "فيسبوك"... بديل الهواتف الذكية في الطريق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السرية، التي ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلا مثاليا" للهواتف الذكية.

ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ"السرية"، لتطوير فيسبوك، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسية إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.

ويتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة ومن أبرز الماركات الخاصة بها "ريبان".

HAHAHAHAHAHAHAHA



Allow Facebook to see everything you do?



LORD FUCK NOhttps://t.co/Zenw92Wwi2 — Theo (@tprstly) September 20, 2019

​ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.

ويأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغير بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.

وتخطط فيسبوك لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.

Facebook might launch AR glasses with Ray-Ban maker by 2023 https://t.co/mVbhH06VKQ pic.twitter.com/ARc9QG6N2k — BITPRIME.CO (@Bitprimeco) September 17, 2019

​وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بفيسبوك على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي، ما يسهل من تفاعل المستخدمين معها.

وتعتمد فيسبوك على تعاونها مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"، بحيث يصبح حجم النظارة صغيرا وجذابا بصورة كبيرة للمستهلكين.