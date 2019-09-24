ناسا تطلب بناء 12 سفينة مخصصة للرحلات إلى القمر

وقعت "ناسا" عقدا لبناء سفن مخصصة للرحلات إلى القمر، فازت شركة "لوكهيد مارتن" بالمناقصة، التي يجب أن تبني من 6 إلى 12 سفينة "أوريون" حتى سبتمبر/ أيلول عام 2030.

سيكلف بناء السفن الثلاث الأولى 2.7 مليار دولار، وستكلف ثلاث سفن أخرى تخطط "ناسا" لطلبها بحلول عام 2022، 1.9 مليار دولار، بحسب الخدمة الصحفية لـ"ناسا".

هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس/ آذار بأن ترسل ناسا "بأي ثمن" الأمريكيين إلى القمر قبل عام 2024، ووعد في شهر مايو/ أيار، بتخصيص 1.6 مليار دولار إضافية لاستكشاف القمر والمريخ.

قامت ناسا في بداية يوليو/ تموز باختبار ناجح لنظام الإنقاذ في حالات الطوارئ للمركبة الفضائية "أوريون" الجديدة، حيث ارتفعت المركبة الفضائية إلى حوالي 10 كم من قاعدة الفضاء في ولاية فلوريدا، وبعد ذلك قام نظام الإنقاذ في حالات الطوارئ بتشغيل المحركات وأبعد المركبة عن الصاروخ، ووضع المسار المطلوب.

ومن المقرر إطلاق أول سفينة "أوريون" عام 2022 وسيهبط رواد الفضاء على القمر عام 2024.

يذكر أن آخر رحلة قام بها الأمريكيون إلى القمر حدثت عام 1972 على متن سفينة "أبولو 17" كجزء من برنامج أبولو.