ناسا تطلب بناء 12 سفينة مخصصة للرحلات إلى القمر

هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس/ آذار بأن ترسل ناسا "بأي ثمن" الأمريكيين إلى القمر قبل عام 2024، ووعد في شهر مايو/ أيار، بتخصيص 1.6 مليار دولار إضافية لاستكشاف القمر والمريخ.
قامت ناسا في بداية يوليو/ تموز باختبار ناجح لنظام الإنقاذ في حالات الطوارئ للمركبة الفضائية "أوريون" الجديدة، حيث ارتفعت المركبة الفضائية إلى حوالي 10 كم من قاعدة الفضاء في ولاية فلوريدا، وبعد ذلك قام نظام الإنقاذ في حالات الطوارئ بتشغيل المحركات وأبعد المركبة عن الصاروخ، ووضع المسار المطلوب.
ومن المقرر إطلاق أول سفينة "أوريون" عام 2022 وسيهبط رواد الفضاء على القمر عام 2024.
يذكر أن آخر رحلة قام بها الأمريكيون إلى القمر حدثت عام 1972 على متن سفينة "أبولو 17" كجزء من برنامج أبولو.
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