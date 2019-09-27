العلماء يكشفون مخاطر "أكياس الشاي"

اكتشف أحد الباحثين بجامعة ماكجيل في كندا، أنه عند تحضير الشاي تنتقل مليارات جزيئات البلاستيك الدقيقة والنانو من كيس الشاي إلى الماء.

وحسب بحث نشر على موقع "Environmental Science & Technology"، ينقل كيس الشاي حوالي 11.6 مليار الجسيمات الدقيقة من البلاستيك و 3.1 مليار الجسيمات النانوية إلى الشراب.

وهذا العدد يتجاوز بكثير كمية جسيمات البلاستيك الموجودة في أنواع أخرى من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المياه في زجاجات بلاستيكية.

واستخدمت أربعة أنواع من الشاي بنكهة الفاكهة خلال الدراسة، حيث تم وضع أكياس الشاي، بعد إزالة الشاي نفسه منها، بالماء المغلي عند درجة حرارة 95 درجة مئوية لمدة خمس دقائق. ثم قام الباحثون بتصفية المياه، وعلى وجه الخصوص، فحص الأكياس المستخدمة تحت المجهر الإلكتروني.

نتيجة لذلك، اتضح أن الجسيمات النانوية التي ظهرت في الماء لم تكن في البداية موجودة في أكياس، لكنها ظهرت فقط في عملية التخمير.

ثم وضع الباحثون الجسيمات البلاستيكية، في وسط تتكاثر فيه براغيث الماء ووجدوا زيادة تركيز الجزيئات البلاستيكية في الماء وظهور الاضطرابات في تطور البراغيث، لكن لم يكتشف الخبراء بعد كيف تؤثر هذه الجسيمات على صحة الإنسان.