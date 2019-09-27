عادات بسيطة تساعد على حرق الدهون بسرعة والتخلص من الوزن الزائد

كشف الخبراء عن بعض القواعد البسيطة، التي تساعد الجسم بعد سن الـ40 على عدم تخزين الدهون، بل استخدامها كمصدر للطاقة، حيث يجب على الأشخاص تحويلها إلى عادات يومية.

وقال الخبراء إن القاعدة الأولى هي النوم سبع ساعات على الأقل في اليوم، حيث لا يجب أن تقوم بتصفح الهاتف والتعرض لأي مصدر للضوء قبل النوم. ولقد أثبت العلماء منذ زمن طويل أن قلة النوم تساهم في زيادة الوزن ، وكذلك تطور مرض السكري وأمراض القلب.

كما نصح الخبراء بتناول البانخ والملفوف والفلفل الحلو بانتظام. والقاعدة الثالثة هي عدم التخلي عن الأطعمة الدهنية، مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور غير المملحة وزيت الزيتون.

بينما يجب تجنب السكريات المصنعة والكربوهيدرات المكررة والكحول.

وأضاف الخبراء أن التغذية على مدار اليوم أيضا تساعد في إنقاص الوزن، عندما تتناول السعرات الحرارية خلال 8 ساعات، وتترك وقتا لجسمك لهضم الطعام وعملية حرق الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية. على سبيل المثال المشي اليومي السريع لمدة 30 دقيقة.

وقال الخبراء: "هذه التمارين تجعل من الخلايا والعضلات أكثر حساسية للأنسولين، وهذا يمنع من زيادة الوزن".