محيط خصرك ينذرك بمشاكل قلبية... كيف تحافظ على صحتك بعد سن الـ35

يعاني الكثير من الأشخاص من أمراض تتعلق بالقلب والأوعية الدموية بعد اجتيازهم لسن الـ35، إلا أن مراقبة عدد من العوامل تساهم في الحفاظ على عمل القلب وتجنب حدوث مثل هذه المشاكل.

تساهم المراقبة الدائمة للوزن والضغط والكوليسترول والجلوكوز في الدم إلى تجنب حدوث مشاكل قي القلب والأوعية الدموية، فتجاوزها للمؤشرات المحددة ينذر بحدوث مشاكل قلبية.

فبحسب رئيس جمعية أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الروسية، الدكتور يوري بيلينكوف، فإن تجاوز هذه الأشياء لمعاييرها الخاصة يهدد بسلامة القلب والأوعية الدموية.

الأمر الذي يستوجب مراقبتها بشكل دائم بعد اجتياز سن الـ35 سنة، وأضاف الطبيب بأنه من الضروري مراقبة محيط الخصر، فإن زاد عن 85 سنتيميترا للنساء، وعن 95 سنتيمتر للرجال، فإن ذلك يبذر بأمراض في منظومة عمل القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الطبيب، أن ما نسبته 49 في المئة من نسبة الوفيات في روسيا تعود لهذه الأمراض، وبأن ما نسبته 87 في المئة من مرضى القلب، يعمل قلبهم باستمرار تحت الضغط.