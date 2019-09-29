منتجات تساعد على حماية القلب

نشر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للبحوث الطبية للطب الوقائي التابع لوزارة الدفاع الروسية توصيات تقول إن التخلي عن اللحوم الدهنية وتناول الدواجن أو الأسماك بدلا عنها، والمشمش المجفف والفاصولياء والمكسرات وكذلك الحد من تناول السكر سوف يساعد على الحفاظ على صحة القلب.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للقلب في 29 سبتمبر/أيلول. وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومن غير المرجح أن يتغير الوضع في المستقبل القريب. تتوقع منظمة الصحة العالمية أن حوالي 20.6 مليون شخص سيموتون بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2030.

وجاء على الموقع: "المواد الغذائية المتوازنة هي الخطوة الأولى لصحة القلب، فهي تزود الشخص بمواد مفيدة ضرورية من أجل الأداء الطبيعي لجميع الأجهزة الوظيفية في الجسم والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي".

عند اختيار الأطباق، ينصح الخبراء بإعطاء الأفضلية للدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك اختيار منتجات الألبان ومنتجات الألبان قليلة الدسم وغير المحلاة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مثل المشمش المجفف والفاصوليا والمكسرات وخبز النخالة، وفقًا للتوصيات.

يشدد الموقع على أنه يجب تناول الخضروات والفواكه يوميًا على الأقل 400 غرام، لكن استهلاك السكر والحلويات والمشروبات الغازية السكرية يجب أن يكون محدودًا، نظرًا لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.

إن استهلاك المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية - مثل الماكريل غير المملح والسلمون والسلمون المرقط سيكون مفيدًا للقلب. في الوقت نفسه، يجب أن تكون اللحوم الدهنية، الكريمة والجبن الدهني محدودين في نظامك الغذائي.

في وقت سابق، قال فادنيف بوبوف، رئيس قسم جراحة القلب في مركز فيشنفسكي للبحوث الطبية للجراحة بوزارة الصحة الروسية، جراح القلب والأوعية الدموية، لوكالة سبوتنيك إن سوء التغذية والعادات السيئة والإجهاد والعوامل الوراثية عوامل خطر لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.