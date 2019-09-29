ماسك يعرض نموذجا أوليا لمركبة لاستعمار المريخ

عرض مؤسس SpaceX، إيلون ماسك، نموذجًا أوليًا لمركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام يمكنها نقل البضائع ورواد الفضاء إلى المريخ والقمر، وستتم الرحلة الأولى للمركبة في الشهرين المقبلين، ومن المتوقع أن تحلق إلى ارتفاع حوالي 20 كم، وبعد ذلك ستعود إلى الأرض.

ومن المعروف أن المركبة الفضائية تسمى "ستار شيب": يصل طولها إلى 50 مترًا، ويبلغ وزنها حوالي 120 طنًا، من دون الوقود والشحن. أشار ماسك إلى أن السفينة يمكنها أن تحمل ما يصل إلى 100 شخص ولم يستبعد أن تصبح المركبة الفضائية أساسًا لاستعمار المريخ والقمر.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

وقال مؤسس SpaceX "ستصبح المركبة الفضائية أقوى صاروخ في التاريخ، قادر على نقل الناس إلى القمر والمريخ وما بعدهما".

وفقًا لماسك، ستتم أول رحلة للسفينة في الشهرين المقبلين: من المتوقع أن تحلق إلى ارتفاع حوالي 20 كم، وبعد ذلك تعود المركبة الفضائية إلى الأرض.

وأضاف ماسك أن "يبدو هذا جنونًا، لكنني أعتقد أننا سنحاول الدخول في المدار في أقل من ستة أشهر".

وأشار ماسك إلى أنه بعد كل الاختبارات، ستكون السفينة قادرة على البقاء في المدار لمدة تصل إلى شهرين. تم نشر العرض التقديمي على تويتر.