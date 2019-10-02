علماء يافعون يخترعون أحذية رياضية ذكية

تحدث المكتب الصحفي للجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي" عن أن التلاميذ الذين سيلتحقون للدراسة في الجامعة ابتكروا أحذية رياضة، قادرة على إبلاغ صاحبها الجهة التي يمكن أن ينعطف إليها، وكذلك تقديم المعلومات عن عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة.

تعتبر مسألة التنقل في مكان غير مألوف إحدى المشاكل الملحة، التي تواجه سكان المدن الكبيرة. ومن هنا نلاحظ أن شعبية أجهزة الملاحة النقالة ازدادت بشكل كبير بين سكان هذه المدن. ومع ذلك، في بعض الأحيان يجد مستخدمو هذه الأجهزة والتطبيقات صعوبة في التنقل ومعرفة الجهة الواجب الذهاب إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل مستخدم إلقاء نظرة على الشاشة بشكل مستمر لتتبع المسار. وهذا الأمر بحد ذاته يصرف انتباه المستخدمين عما يحدث حولهم ويزيد من مخاطر تعرضهم للتهديد أثناء تحركهم في

الطريق.

توصل هؤلاء التلاميذ ما قبل الجامعة إلى حل فريد لهذه المشكلة، من خلال ابتكار أحذية رياضة ذكية قادرة أن تلعب دور البوصلة، وتهدي الشخص إلى الطريق الصحيح. مبدأ عمل هذه الأحذية بسيط للغاية، وهو أنه عندما تقترب من المنعطف إلى اليمين، تهتز فردة الحذاء الأيمن، وعندما تحتاج للانعطاف نحو اليسار، تهتز فردة الحذاء اليسرى.

الباحثان ألكساندر بينتشوك ومكسيم ليفكين المشاركان في مشروع BiGiPiS أشارا بهذا الصدد:

"قمنا بتصميم وحدة إلكترونية تتم مزامنتها مع تطبيق جوال خاص عبر البلوتوث وتتلقى معلومات حول مسار معين. هذه الوحدة الالكترونية تقوم بتأدية جميع المهام اللازمة دون إعاقة الحركة، ويمكن توصيلها بأربطة أحذية رياضة عادية. وهنا يحتاج المستخدم فقط إلى استخدام الهاتف مرة واحدة، وبعدها يمكنه إزالته والاستمتاع بالسير بهدوء. بالإضافة إلى منظومة الملاحة، يقوم النظام أيضاً بحساب المسافة المقطوعة وعدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة. بحيث يمكن الاطلاع على هذه المعلومات في تطبيق الهاتف المحمول".

يخطط الفريق العلمي لمواصلة تطوير مشروع BiGiPiS، لأن سوق الملابس الذكية يشهد نمواً في كل عام. ويعتقد المصممون أنه، من المحتمل في غضون بضع سنوات، سيتم مقارنة أحذية الرياضة الذكية – من حيث عامل الانتشار بين المستخدمين - مع الساعات الذكية.

في هذا الاطار أشار فالنتين كليموف، نائب مدير معهد الأنظمة الذكية الإلكترونية في الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، إلى إن تصميم طلاب المرحلة السابقة للجامعة مثير للاهتمام، وإن المصممين هم بلا شك شباب موهوبون لديهم كل الفرص في المستقبل لمواصلة دراساتهم في الجامعة.

وتابع قائلاً:

"لقد قام تلاميذ مدارسنا سابقاً بتصميم مشاريع فريدة من نوعها. على سبيل المثال، صمم تلاميذنا في العام الماضي نظاماً توجيهياً متعدد الوظائف للمعاقين بصرياً، وفازوا بمسابقة الأطفال الدولية للفرق الهندسية. ثم فازوا بمسابقة "جونيور" وشاركوا في أكبر مسابقة دولية Intel ISEF. حالياً هؤلاء الشباب يدرسون في السنة الأولى، مما يدل على المستوى العالي للمتقدمين للدراسة في جامعتنا".

وبحسب قول الدكتور فالنتين كليموف، فإن الطلاب والعلماء الشباب في الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي" يشاركون في مشاريع أخرى تجعل الحياة أسهل بالنسبة للأشخاص محدودي القدرة والمعاقين. على سبيل المثال، ابتكر الباحثون في الجامعة كرسياً متحركاً مصمماً خصيصاً للمرضى محدودي القدرة على الحركة، والذي يتم التحكم فيه عن طريق النظر. وقد قام طالب في كلية الهندسة العليا من جامعة "ميفي" بتصميم جهاز الكتروني حيوي يساعد الأشخاص، الذين يعانون من فقدان أطرافهم، على العودة إلى الحياة بشكل كامل.

وختم الدكتور فالنتين كليموف حديثه بالقول:

"كما جرت العادة، يحتل التلاميذ المتحمسون لتحقيق الإبداع التقني، المراكز الأولى في مسابقات الأولمبياد أو المسابقات الهندسية، وهذا النجاح يمنحهم المزايا لدى التحاقهم للدراسة في جامعة "ميفي". وبعد ذلك يمكنهم كطلاب في جامعتنا، مواصلة المشاركة في الإبداع التقني في العديد من الدورات الهندسية، والمشاركة في المسابقات الدولية والأولمبياد العالمي بهدف الوصول إلى تحقيق آفاق جديدة".