دور البصل والثوم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

قام فريق من العلماء بإجراء دراسة على العلاقة بين تناول الثوم والبصل والتقليل من معدلات الإصابة بسرطان الثدي.

الدراسة التي قام بها فريق من علماء جامعة بورتريكو، توصلوا إلى الجمع ما بين البصل والثوم والارتباط بخفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي.

وشملت الدراسة 314 امرأة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة لـ346 امرأة تراوحت أعمارهن بين 30 إلى 70 عاما، في فترة امتدت من عام 2008 ولغاية 2014.

وتمت في الدراسة مراعاة الحالة والسجل الصحي لديهن من حيث تاريخ العائلة والتدخين والعمر، وكانت النساء اللواتي تناولن السوفريتو لأكثر من مرة واحدة في النهار، قد انخفضت لديهن نسبة الإصابة بنسبة 67 في المئة، مقارنة باللواتي لم يتناولنها مطلقا.

ويشتهر المطبخ البورتوريكي بسلطة السوفريتو والتي يدخل في مكوناتها كميات كبيرة من البصل والثوم، حيث تتناول نساء هذه الجزيرة هذه المواد أكثر من الأمريكيات والأوروبيات.

يذكر بأن البصل والثوم يحتويان على مركبات الفلافونولات ومركبات الكبريت العضوية. وأظهرت هذه المركبات خصائص مضادة للتسرطن، وفقا للباحثين.