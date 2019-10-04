"يوم الصفر"... تحذير خطير سلسلة من الهواتف الشهيرة مهددة بهجمات مدمرة

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تحذيرا وصفته بـ"الأخطر" من تهديد بهجمات مدمرة قد تصيب عددا من أشهر الهواتف الذكية في العالم.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن باحثي "غوغل" اكتشفوا ثغرة أمنية غير مسبوقة في نظام تشغيل "أندرويد" تهدد هواتف شهيرة ضمن سلسلة هواتف "بيكسل" و"سامسونغ" و"هواوي" و"أوبو" و"موتورولا".

وقال الباحثون إن تلك الثغرة الخطيرة، التي تم اكتشافها قبل 7 أيام فقط تهدد بصورة أكبر هواتف "بيكسل 1" و"بيكسل 2" و"هواوي بي 20" و"سامسونغ غلاكسي إس 7" و"سامسونغ غلاكسي إس 8" و"سامسونغ غلاكسي إس 9".

وتؤثر تلك الثغرة على نظام تشغيل "أندرويد 8" وإصداراته الأحدث، رغم الإصلاحات الأمنية العديدة، إلا أن تلك الثغرة ظلت موجودة.

While patched in December 2017, a number of recent Android smartphones have been exploited in the wild https://t.co/Vxi1B4Nkzd via @InfoSecHotSpot — Sean Harris (@InfoSecHotSpot) October 4, 2019

​اكتشف فريق "المشروع زيرو" التابع لغوغل تلك الثغرة، التي أطلق عليها "النقطة صفر"، التي تحمل تهديدات خاصة يرجح أنها تابعة لمجموعة "NSO" الإسرائيلية، التي سبق واتهمت بالتورط في هجمات على حقوق الإنسان وناشطين سياسيين.

وأوضحت "غوغل" أن تلك الثغرة غير موجودة في هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 أيه"، لذلك فهي ليست عرضة للخطر.

ولكن أشارت إلى أن هواتف أخرى قد تتأثر مثل "شاومي ريدمي 5 أيه" و"شاومي ريدمي نوت 5" و"شاومي أيه 1" و"أوبو أيه 3" و"موتو زد 3".