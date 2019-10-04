صدمة كبرى... متصفح "كروم" قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية

أعلنت شركة "غوغل" خبرا وصف بـ"الصادم"، جاء فيه أن متصفح "غوغل كروم" سيمنع نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

أشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" قررت منع تحميل أي موقع تحمل امتداد "HTTP" على المواقع الآمنة، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وسيطالب "غوغل" أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات "HTTP"، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على متصفح "غوغل كروم".

No more mixed content and warnings:



Starting in Chrome 79, #Google #Chrome will either simply block mixed content (insecure HTTP sub-resources on HTTPs pages) by default or try to automatically upgrade them to HTTPs, if available.#privacy #infosec #cybersecurity #OnlineSafety pic.twitter.com/c7HyHkAVNp — The Hacker News (@TheHackersNews) October 3, 2019

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وستبدأ غوغل في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءا من شهر يناير/كانون الثاني 2020، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير/شباط 2020.

وستمكن تلك الخطوة "غوغل" من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات "HTTP" أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية، أو ما يطلق عليها اسم "المحتوى المختلط" والذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت "غوغل" إلى أنها تود أن يكون "قفل الأمان" الموجود أعلى يسار شريط الموقع، وهو بالفعل مصدر أمان، ولا يكون ستارا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.