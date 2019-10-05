اكتشاف سمكة قرش على شكل "ثعبان" في المغرب... صور

ووفقا لوكالة "ناشونال جيوغرافيك"، فقد اكتشف العلماء العديد من الجماجم وهيكل عظمي كامل تقريبًا لسمكتين من نوع "فويبودوس" أثناء العمل في شرق المغرب.

A shark both eely and early: Frey et al describe the full body of the Late Devonian Phoebodus. They find it to be stem-elasmobranch, possibly parking the minimum divergence of elasmobranchs and holocephalans right back in the mid-Devonian.https://t.co/07OYZWsA7t pic.twitter.com/vlkGr5Rr5W — Richard Dearden (@Euphanerops) October 2, 2019

وقال مؤلف الدراسة، كريستيان كلوغ، من جامعة زيوريخ، أنه "عند دراسة الهيكل العظمي المتحجر، قدرنا على ملاحظة أن سمكة القرش القديمة، كان لها جسم طويل نحيف (يشبه ثعبان السمك تقريباً) وجمجمة مسطحة وفك طويل".

First skeletal remains of Phoebodus found in Morocco https://t.co/itghyJXklE pic.twitter.com/kyGPEf0COo — Exejobs (@exe_jobs) October 2, 2019

وأضاف العالم، "هذه السمكة تشبه إلى حد كبير القرش المزركش الحديث الذي لا يزال يجوب البحار، مع فروق في شكل الأسنان، فأسنان سمكة القرش القديمة كانت مدببة، بدلاً من الحواف المسننة للأسماك في يومنا هذا"، وأشار كلوغ أن "الأسنان المسننة لأسماك القرش الحديثة تتيح لها قطع فرائسها قبل تناولها، على النقيض من ذلك، فإن أسنان سمكة القرش القديمة تعتبر جيدة لالتقاط الفرائس ثم ابتلاعها بالكامل".

وقال خبير مائي يعمل في مركز أبحاث القرش في المحيط الهادئ، أن "نوع القرش المزركش حيوان مفترس لديه القدرة على الاندفاع فجأة إلى الأمام للقبض على فريسته، كما تساعد الأسنان التي تميل إلى الداخل في التأكد من أن الفريسة يمكنها أن تتحرك في اتجاه واحد فقط إلى داخل حلق القرش، وربما فعلت سمكة "فويبودوس" المكتشفة أمرا مماثلا".