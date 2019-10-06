علماء يحددون مخاطر الخضروات النيئة

اكتشف مجموعة من الباحثين من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة كيف تؤثر الخضروات النيئة على وظيفة الأمعاء. استنتاجات العلماء في مقال نشر في مجلة Nature Microbiology.

وجد مؤلفو الدراسة أن استخدام الخضروات التي لم تخضع للمعالجة الحرارية يؤدي إلى عدد من العواقب السلبية على الهضم. هذه المنتجات تدمر البكتيريا المفيدة التي تساعد على الهضم وتقوية المناعة.

أجرى العلماء البحوث على مختبر القوارض والبشر. خلال التجربة، تم وضع أنواع مختلفة من الحميات لأربع مجموعات من الفئران. أكلت القوارض من المجموعتين الأولى والثانية اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة، وأكل ممثلو المجموعتان الثالثة والرابعة نفس الأطعمة لكنها مسلوقة أو مقلية أو مطهية.

وفقًا لنتائج التجربة، لفت العلماء الانتباه إلى أن القوارض التي أكلت أنواعًا مختلفة من اللحوم لم يكن فيها أي اختلاف في البكتيريا. علاوة على ذلك، في الحيوانات التي أكلت الخضروات، كان الأمر مختلفًا تمامًا.

بعد تحليل الاختلافات، خلص الباحثون إلى أن الخضروات النيئة تدمر البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وأن الخضروات المعالجة حرارياً، على العكس من ذلك، لها تأثير إيجابي على البكتيريا في الجهاز الهضمي.