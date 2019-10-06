هل تختلف فوائد الاستحمام بالماء الساخن عن البارد؟

يعتبر الاستحمام أحد أكثر الأوقات متعة للكثيرين كما يختلف بين الأشخاص في المدة التي يقضونها فيه، إلا أن الكثيرين يختلفون حول تفضيل الاستحمام بالمياه الساخنة أو الباردة.

يعتبر الاستحمام أحد الأمور التي تساعد على النظافة الشخصية، كما أن فوائده تختلف من حيث اختيار درجة حرارة المياه المستخدمة، فماهي فوائد الاستحمام بالمياه الباردة والساخنة.

ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء الساخن؟

يسهل الاستحمام بالماء الساخن استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ومن المفضل الاستحمام بالماء الساخن بنهاية النهار.

ويساهم كذلك النوم العميق ومكافحة الأرق ويزيد من الهدوء والراحة، كما ويساعد الأشخاص الذين يعانون من صداع نصفي على تخفيف الألم من خلال تمديد الاوعية الدموية.

كما تقوم المياه الساخنة بمساعدة الجسم في التخلص من السموم إلى جانب تنظيف البشرة عن طريق فتح المسام، وهو مثالي لتقشير الجلد الميت والتخلص منه بسهولة.

ويساعد الحمام الساخن على تحسين عملية التنفس بفضل البخار الذي يزيل الإحتقان في الأنف.

ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء البارد؟

يساهم الاستحمام بالماء البارد بتنشيط الجسم وتحفيز الجهاز المناعي، الأمر الذي يساعد على تفادي الزكام ونزلات البرد.

كما يساعد في تنشيط الأشخاص وبخاصة عند الصباح، كما يحفز، بحسب تقرير لعدد من الأطباء، النبضات الكهربائية للمخ نحو النهايات العصبية، التي يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للاكتئاب.

ويعزى له التسريع في عملية الأيض وحرق الدهون، حيث يعمل الجسم على زيادة درجة حرارته وبالتالي يتحكم في الوزن، بالإضافة إلى أنه يجدد الجلد.

إذا كنت تعاني من مشكلات تساقط الشعر، فالماء البارد قد يساعدك لحلها.