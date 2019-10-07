أنواع الخبر الأكثر فائدة

أخبرت اختصاصية التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع "فيتشيرنيا موسكفا" أي نوع من الخبز هو الأكثر فائدة لجسم الإنسان.

في المقام الأول، وضعت المتخصصة خبز الجاودار. "ولكن الأهم من ذلك كله، خبز الجاودار، كما هو مكتوب بأحرف كبيرة على العبوة، لا يحتوي على دقيق الجاودر في تركيبته أو أنه قليل جدًا. لا داعي لإطرائه. يستخدم المصنعون دقيق القمح وصبغته".

وأشارت سولوماتينيا إلى أنه من الأفضل ألا يكون الطحين الذي يصنع منه الخبز من أجود الأنواع، ولكنه مقشر أو من الدرجة الثانية أو الجاودار.

حسب خبيرة التغذية، عند اختيار الخبز، يجب أن تسترشد أولاً بتكوينه - كلما كان أبسط، كلما كان ذلك أفضل. وأضافت، أمثل الشيء، أن يكون مصنوعا من الدقيق والماء والملح. على سبيل المثال، الخبز الشرقي - خبز البيتا، خبز التورتيلا وبيتا الشرق الأوسط.