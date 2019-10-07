"الإخفاء بات سهلا"... تويتر تطرح تقنيات جديدة للمرة الأولى

وأوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص أن التقنيات الجديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء وحظر كافة الرسائل أو الردود أو التغريدات المسيئة.

وأشار التقرير إلى أن تلك التقنيات تساعد بصورة كبيرة على إخفاء الردود السلبية، التي قد يتلقاها المستخدم على أي تغريدات خاصة به، وأدوات أخرى للتعامل مع الرسائل المسيئة أو غير اللائقة أو التعليقات الأكثر عدوانية.

ولأول مرة، تسمح "تويتر" بإبقاء تلك التغريدات في مجلد منفصل يمكن أن يشاهدها المستخدم في أي وقت يمكن يشاهدها في وقت لاحق.

These new Twitter settings sideline haters before they can ruin your day https://t.co/DJakiEZivn pic.twitter.com/UcwotBan0C — Iphoneprogo (@iphoneprogo) October 5, 2019

​وأطلقت تويتر على التقنية الجديدة اسم "تويت هايدينغ"، والذي يعمل على تصفية "الرسائل المباشرة"، كما يمكن إيقاف وصول تلك الرسائل بشكل نهائي عن طريق تفعيل خاصية جديدة أيضا.

كيفية التشغيل

ولتفعيل تلك الخاصية، يمكن فتح تطبيق تويتر أو الموقع على المتصفح، ثم الضغط على أيقونة الرسائل الموجودة على شكل "مغلف".

ثم حدد طلبات الرسائل، وانقر على خيار "إظهار"، وسيعرض لك خيارات عديدة، سواء بعرض "محتوء مسيء"، أو الاكتفاء بفتح الرسائل "غير المسيئة".

ثم اختر خيار "الاحتفاظ" أو "حذف" تلك الرسائل المسيئة، أو حذف تلك الرسائل إلى سلة المهملات على يمين الشاشة في موقع أو تطبيق تويتر.

These new Twitter settings sideline haters before they can ruin your day https://t.co/pffnjmedJx pic.twitter.com/Bcrweq8PTq — Tech Insider (@TechInsiderz) October 4, 2019

​ويمكنك أيضا في تقنية جديدة، إخفاء الردود على تغريداتك، إذا كان هناك رد على تغريدك ترى أنه سلبي أو غير محترم، يمكنك الآن إخفائه في الرد، عن طريق تحديد السهم لأسفل في زاوية التغريدة.

حدد إخفاء الرد، إذا كانت التغريدات أو الرسائل المباشرة أكبر مما يجب عليك التعامل معه بنفسك، فيمكنك إبلاغ تويتر عن صاحب الحساب المزعج، الذي تسبب لك في مضايقات سواء من خلال رسائله أو تعليقاته.