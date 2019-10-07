ثلاثة يتقاسمون جائزة "نوبل للطب" بعد اكتشافهم "كيفية تفاعل الخلايا مع الأكسجين"

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز نوبل، الفائزين بجائزة نوبل للطب لعام 2019، والتي تقاسمها 3 علماء، اثنان أمريكيان وبريطاني.

وتقاسم جائزة نوبل للطب، الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني السير بيتر رادلكيف.

ومنحت اللجنة المنظمة الجائزة للثلاثي، بسبب بحثهما حول "كيفية شعور الخلايا وتكيفها مع توافر الأكسجين، وكيفية تفاعل الخلايا مع الأكسجين.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

​ويسمح الاكتشاف الجديد في جهود مكافحة أمراض السرطان وفقر الدم.

وقالت جمعية نوبل التابعة في بيانها: "الأكسجين يعد أمرا مهما وأساسيا لجسم الإنسان منذ قديم الأزل، لكن عملية تكيف الخلايا مع التغيرات في مستويات الأكسجين ظلت لغزا طويلا".

وتابعت قائلة: "لهذا تكافئ نوبل الثلاثي، بسبب عملهم حول كيفية عمل الآليات الجزيئية، التي تشارك في تكييف الخلايا مع الأكسجين المتغير في الجسم".