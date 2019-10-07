تحذير خطير... تلك الأطعمة قد تدمر أدمغة أطفالكم

أصدرت تقارير صحفية عالمية جملة من التحذيرات الخطيرة، بسبب اتباع نظام غذائي معين، أو حرمان الأطفال من أطعمة بعينها، أنه قد يكون له أثر سلبي خطير يدمر أدمغة الأطفال.

ونشرت تقارير صحفية بريطانية، ما يشير له دليل مؤسسة التغذية البريطانية تحديثات جديدة على دليلها الخاص بالتغذية، الذي سبق وأطلقته عام 2014.

وحمل آخر تحديثات الدليل تحذير من إصرار بعد أولياء الأمور على دفع أبنائهم إلى اتباع نظام غذائي "نباتي" بنسبة 100%.

يذكر أن عدد النباتيين في بريطانيا تزايد بصورة كبيرة، حيث تخطى عددهم حاجز الـ600 ألف شخص.

لكن المؤسسة قالت إنه في حالة إصرار أولياء الأمور على ابتاع أطفالهم نظام غذائي "نباتي" عليهم القيام بزيارة دورية للطبيب لمتابعة حالته الصحية، تحسبا لتعرضه لأي خلل يمكن أن يؤثر سلبا على نموه، والحرص أن يمنحه الطبيب مكملات غذائية لازمة له.

ويحذر الدليل من انضمام الأطفال إلى ركب "النباتيين" يمكن أن يسبب في تدهور مرحلة نموهم، خاصة وأنهم بحاجة إلى قدر كبير من الحديد مثلا، حتى لا يتعرضوا لمشاكل في الدم ونمو الدماغ.

وأوضح الدليل أنه حتى في حالة حصول الأطفال على هذا القدر من الحديد في الخضروات مثل "السبانخ" فهي لا تكون وحدها كافية لنموهم بصورة سليمة.

وتابعت قائلة: "من المعروف طبياً أن جسم الإنسان لا يمتص سوى 30% فقط من الحديد الموجود في الخضروات، ولكنه يمتص نحو 70% أو 80% من الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم أو الكبد".

وأتم الدليل قائلا: "ينبغي أن يحرص أولياء الأمور على أن يحصل كل طفل يوميا على 5 وجبات صغيرة من النشويات، و5 وجبات صغيرة من الخضروات والفاكهة، و3 وجبات خفيفة من منتجات الألبان، ووجبتين أو ثلاثة خفيفة من المنتجات البروتينية التي تشمل البروتين الحيواني بالطبع".