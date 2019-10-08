العلماء يكشفون العلاقة بين دخان السجائر الإلكترونية وسرطان الرئة

كشف علماء في كلية الطب بجامعة نيويورك من خلال دراسة علمية أجريت على الفئران، أن دخان السجائر الإلكترونية مضر بشكل كبير على الإنسان ويسبب سرطان الرئة.

وذكرت مجلة دراسات علمية أمريكية أن العلماء استطاعوا من خلال اختبارات أجريت على الفئران من خلال مدها بدخان السجائر الإلكترونية رصد حالات من التورم في الرئة لديها.

وبحسب الدراسة، فإن دخان السجائر الإلكترونية قامت بتدمير الحمض النووي التابع للفئران، والذي بدوره يتحول إلى خلايا سرطانية خطيرة تسبب السرطان في الرئة والذي يتطور إلى ورم في المثانة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين 40 فأرا التي تعرضت لدخان السجائر الإلكترونية لمدة 54 أسبوعا، أصيب 22.5% بسرطان الرئة و 57.5% أصيبوا بآفات سابقة للتسرطن في المثانة.