أطباء روس يزيلون وحمة ضخمة من وجه طفلة أمريكية... فيديو

وقال الأطباء من عيادة متخصصة بالعلاج الديناميكي الضوئي بالليزر، اتصلنا بالعائلة في أمريكا وعرضنا عليها خدماتنا، بعد أن رفض الأطباء الأمريكيون من علاج الطفلة لصعوبة العملية، ثم قدمت الأم كارولينا فينر مع الطفلة إلى كراسنودار الأسبوع الماضي. وتم الانتهاء من أول عملية من أصل ستة أو ثمانية لإزالة الوحمة.

وصرح المدير التنفيذي للعيادة أندريه أليكسوتكين: سارت العملية تحت التخدير الموضعي من دون مضاعفات وحسب الخطة، واستغرقت مدة ساعة، والطفلة على ما يرام الآن، إنها في المنزل الآن ونحن نراقبها كل يوم، وقد بدأنا بإزالة الوحمة في منطقة الجبين أولا ووصلنا إلى الحاجبين، وستحدد العمليات المقبلة حسب الفترة اللازمة لتجدد الأنسجة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) 7 Окт 2019 в 8:15 PDT

وأضاف الطبيب: "الطفلة تشرب وتأكل، ولم يتم مراقبة أي تورم أو ارتفاع في درجة الحرارة فلا شيء يدعو للقلق، كما نشرت أم الطفلة مقطع فيديو على إنستغرام، حيث تظهر لونا وهي تبتسم على الرغم من أن لديها ضمادة معقمة على جبينها.

أخبر الجراح في كراسنودار بافيل بوبوف، يوم الجمعة الماضي، المراسلين أنه وجد صلة مشتركة مع المريضة على الفور. ووفقا له، خلال اللقاء، مدت الطفلة يديها إليه على الفور وسمحت له بإطعامها من الزجاجة.