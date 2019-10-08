"أمازون" تعلن عن مفاجأة سارة للأطفال

وأطلقت "أمازون" نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "كيندل فاير" ستكون مخصصة للأطفال، بحيث لا تعرض إلا محتوى مخصص لهم، وفقا لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وسيأتي حاسب "كيندل كيدز إديشن" الجديد، بعدد من المزايا، التي ستجعل استخدام الأطفال له أكثر فائدة لهم، من دون الحاجة إلى الخوف من أولياء الأمور على إهدار أطفالهم الوقت عليه من دون فائدة.

Refreshed Amazon Fire HD 10, Kids Edition Fire HD 10 tablets announced -- https://t.co/AAbLHgVlb3 pic.twitter.com/OXHB9GeyIe — YugaTech (@yugatech) October 8, 2019

​ودعمت "أمازون" الحاسب اللوحي الجديد بشاشة قياسها 6 بوصات، مدعومة بشاشة من الحبر الإلكتروني "إي إنك".

كما أنها دعمت "كيندل كيدز فاير" ببطارية يمكنها أن تعمل لنحو أسبوعين تقريبا، ويتمتع بألوان طفولية.

وزودت "أمازون" الحاسب اللوحي كذلك بغطاء مقاوم للسقوط، بحيث يمكنه التعامل مع طريق تعامل الأطفال العنيفة أحيانا مع الأجهزة الإلكترونية.

Amazon announces Fire HD 10, next gen of its largest tablet: 10.1-in. display, 2.0 GHz 8-core CPU, up to 12 hr. battery life, 32 GB storage, USB-C, Alexa hands-free, picture-in-picture capability. Retail price: $150 https://t.co/U6SyS0z00t #FireHD10 #tablets pic.twitter.com/VWHbofIJNd — Tech Provider Zone (@TechProZone) October 7, 2019

​وتكتمل مفاجأة "أمازون" بإعلانها أن سعر الحاسب اللوحي الخاص بالأطفال لن يتعدى 200 دولار أمريكي.

كما أعلنت "أمازون" كذلك عن نسخة محدثة من "كيندل فاير 10" مخصصة للأطفال، والذي سيأتي بشاشة بقياس 10 بوصات.

وتم دعم ذلك الهاتف ببطارية تدوم لأكثر من 12 ساعة كاملة، ومنفذ من نوع "يو إس بي سي".