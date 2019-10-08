كندي وسويسريان يحصلون على "نوبل للفيزياء"

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز نوبل، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، فوز الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديديه كليو، فوزهم بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019.

وقال الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في السويد، غوران هانسون، إن الجائزة منحت منافصة بين العالم الكندي الأمريكي، والعالمين السويسريين.

وأرجع اختيار بيبلز للفوز بجائزة نوبل، بسبب اكتشافه نظرية جديدة حول "علم الكون الفيزيائي".

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The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

​فيما تم اختيار السويسريين إلى جائزة نوبل، بسبب اكتشافهما كوكبا خارجيا، يدور حول نجم شبيه بالشمس.

وكان موسم جوائز نوبل قد بدأ، أمس، بإعلان جوائز نوبل للطب، والتي تقاسمها 3 علماء أمريكيين وبريطاني.

وتقاسم جائزة نوبل للطب، الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني السير بيتر رادلكيف.

ومنحت اللجنة المنظمة الجائزة للثلاثي، بسبب بحثهما حول "كيفية شعور الخلايا وتكيفها مع توافر الأكسجين، وكيفية تفاعل الخلايا مع الأكسجين.