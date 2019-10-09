الولايات المتحدة تكسر رقما قياسيا جديدا في الفضاء وتتخطى روسيا

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الأربعاء، أن رائد الفضاء الأميركي، أندرو مورغان، الموجود على متن محطة الفضاء الدولية، سيقوم بتسع طلعات إلى الفضاء الخارجي، خلال رحلة واحدة.

موسكو - سبوتنيك. وسيحطم مورغان الرقم المسجل لرواد الفضاء الروس في عدد الخروج وفق كل الرحلات، حيث خرج رائد الفضاء الروسي، سيرغي كريكاليوف، خلال عامي 1991-1992 ، سبع مرات من محطة مير الروسية المدارية، وفي 1997-1998 كرر أناتولي سولوفيوف هذا السجل أيضا على متن المحطة مير.

وقام مورغان خلال رحلته الفضائية الأولى، بالخروج مرتين من المحطة الفضائية الدولية، يوم 21 آب/أغسطس و 6 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي. ومن المقرر أن يخرج مرتين يومي 11 و 16 أكتوبر، بهدف استبدال المدخرات من خارج المحطة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على مورغان، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، تنفيذ خمس طلعات إضافية لإصلاح المطياف "أيه أم أس-02".

ويوجد في الوقت الحالي، على متن محطة الفضاء الدولية طاقم مكون من، الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوشكا، والأمريكيين، كريستينا كوك وأندرو مورغان، وجيسيكا مئير، بالإضافة إلى الإيطالي لوكا بارميتانو.