الولايات المتحدة تكسر رقما قياسيا جديدا في الفضاء وتتخطى روسيا

موسكو - سبوتنيك. وسيحطم مورغان الرقم المسجل لرواد الفضاء الروس في عدد الخروج وفق كل الرحلات، حيث خرج رائد الفضاء الروسي، سيرغي كريكاليوف، خلال عامي 1991-1992 ، سبع مرات من محطة مير الروسية المدارية، وفي 1997-1998 كرر أناتولي سولوفيوف هذا السجل أيضا على متن المحطة مير.
وقام مورغان خلال رحلته الفضائية الأولى، بالخروج مرتين من المحطة الفضائية الدولية، يوم 21 آب/أغسطس و 6 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي. ومن المقرر أن يخرج مرتين يومي 11 و 16 أكتوبر، بهدف استبدال المدخرات من خارج المحطة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على مورغان، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، تنفيذ خمس طلعات إضافية لإصلاح المطياف "أيه أم أس-02".
ويوجد في الوقت الحالي، على متن محطة الفضاء الدولية طاقم مكون من، الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوشكا، والأمريكيين، كريستينا كوك وأندرو مورغان، وجيسيكا مئير، بالإضافة إلى الإيطالي لوكا بارميتانو.
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