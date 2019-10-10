مخاطر التخلي عن السكر بالكامل

يمكن أن يؤدي التخلي عن الحلويات إلى عدد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل والتخثر.

أكدت اختصاصية التغذية، يلينا يولوكونيكوفا، أن الاستهلاك المفرط للأطعمة مع السكر يهدد تطور عدد من الأمراض الخطيرة. ولكن لا يمكنك التخلي عن هذا المكون تمامًا، وفقا لموقع aif.ru.

ووفقًا لها، فإن الأشخاص الذين تخلوا تمامًا عن السكر واستبعدوه من النظام الغذائي قد يعانون من مشاكل في الأعضاء الداخلية، مثل الكبد أو الطحال. من الممكن أيضًا تطور التهاب المفاصل والتخثر أو ظهور ميل إلى الاكتئاب.

إذا تم استبعاد السكر تمامًا من النظام الغذائي، فسوف تتدهور وظائف المخ. في هذا الصدد ، قد تحدث مشاكل في الذاكرة.

في الوقت نفسه، أكدت تولوكونيكوفا، لا يجب التخلي عن الحلويات تمامًا، لأن قطعة من الشوكولاتة بعد الغداء ستفيد. إذا كان الشخص يهتم بلياقة جسمه، فيجب عليه تناول الفواكه المجففة والفواكه المسكرة.

ومع ذلك يمكن الحصول على السكر الضروري للعمل الطبيعي للجسم، ليس فقط من الحلويات: الخضروات مصدرًا ممتازًا. على سبيل المثال، الفلفل الحلو أو الشوندر أو القرنبيط أو الذرة أو البصل.