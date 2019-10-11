زمرات الدم المعرضة للإصابة بالسرطان

اكتشف علماء سويديون كيف يمكن أن تؤثر فصيلة الدم على تطور السرطان.

أجريت الدراسة التي استمرت 35 عامًا على يد متخصصين من معهد كارولينسكا. وكان المشاركون فيها أكثر من 1.1 مليون شخص.

أكد الاختصاصيون في هذا المجال استنتاجات زملائهم من إنجلترا، الذين ذكروا من قبل أن الأشخاص الذين فصيلة دمهم هي الثانية أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسرطان المعدة.

وفقًا للخبراء السويديين، فإن الأشخاص الذين فصيلتهم الأولى أقل عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم، لكنهم غالباً ما يعانون من التهاب المعدة والقرحة.

والأشخاص الذين فصيلتهم الرابعة والثالثة، يشخص لديهم سرطان البنكرياس في أغلب الأحيان، وفقا لموقع riafan.