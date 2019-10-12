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17:19 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    طاقم سفينة الفضاء سويوز 19 رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف وفاليري كوباسوف

    أول مصافحة في الفضاء الخارجي أدت إلى بناء محطة الفضاء الدولية

    © Sputnik . Aleksandr Mokletsov
    علوم
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    تمت أول مصافحة في الفضاء في 17 يوليو/تموز عام 1975 بين رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف ورائد الفضاء الأمريكي توماس ستافورد.

    ونجح رواد الفضاء الأمريكيين والروس في توصيل سفينيتين فضائيتين "أبولو" و"سويوز" وكانت صعوبة التوصيل تكمن في احتواء السفينيتين على أنظمة دعم الحياة مختلفة.

    رائد الفضاء الروسي أليكسي ليونتيف
    © Sputnik . Sergey guneev
    وفاة أول إنسان خرج إلى الفضاء
    فاحتوت سفينة سويوز السوفيتية على هواء وضغط مشابه للأرض أما رواد الفضاء الأمريكيون تنفسوا الأكسجين النقي تحت ضغط منخفض في السفينة الأمريكية "أبولو"، لذلك، لم يكن بالإمكان الانتقال المباشر من سفينة إلى أخرى، فهذا كان سيسبب تخفيف الضغط وهو مرض انتشار الغازات الذائبة في الدم وأنسجة الجسم في الدم على شكل فقاعات، ما يؤدي إلى تدمير جدران الأوعية الدموية، ومنع جريان الدم ثم الشلل والموت.

    كان الحل الوحيد أمام الرواد هو التوصيل بواسطة نفق الاشتباك الذي احتوته سفينة "أبولو" وسمح لرواد الفضاء بالانتقال من سفينة إلى أخرى، وداخل النفق كان الهواء كالسفينة التي يتم الانتقال منها لذلك قام الرواد بتعديل هواء السفينيتين فزادوا الضغط على سفينة أبولو وتم خفضه على سفينة سويوز مع زيادة الأكسجين بنسبة 40 في المائة.

    وهكذا تم توصيل السفينيتين يوم 17 يوليو/تموز بعد 48 ساعة من الإقلاع وتصافح أليكسي ليونوف وتوماس ستافورد في نفق الاشتباك وامتدت فترة التوصيل 46 ساعة و36 دقيقة، قام الطاقم خلالها بأربعة عمليات انتقالية من هذا القبيل. عاد ليونوف وزميله كوباسوف إلى الأرض في 21 يوليو/تموز.

    أثبتت التجارب التي أجراها الرواد في المدار، والأهم من ذلك، عملية توصيل سفينتين مختلفتين تمامًا، أنه يمكن بناء محطة فضائية كبيرة في المدار، حيث سيعمل عليها خبراء من جميع أنحاء العالم. في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، أصبحت هذه المحطة حقيقة واقعة.

    وأعلن المكتب الصحفي بمركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء، يوم أمس الجمعة، وفاة رائد الفضاء السوفياتي الأسطوري، أليكسي ليونوف، أول رجل يخرج إلى الفضاء الخارجي، عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

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    الكلمات الدلالية:
    مصافحة, الفضاء
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