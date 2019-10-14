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19:36 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    علماء يكشفون خطر منشفة المطبخ على صحة الإنسان

    أخطر أماكن لتكاثر الجراثيم في المنزل

    © Photo / CC0
    علوم
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    قال عالم الأحياء المجهرية تشارلز جيربا، أستاذ الصحة العامة وعلوم البيئة والمناعة في جامعة أريزونا، إن هناك 7 أماكن تتكاثر فيها الجراثيم في المنزل.

    وأوضح جيربا، في تقرير نشره موقع "CNN" بالعربية، "هناك جراثيم في كل مكان، ولكن نتحدث هنا عن الأشياء الخطيرة التي تدفعنا إلى استعمال المطهرات والقفازات".

    وتابع "على سبيل المثال: فيروسات الجهاز الهضمي، الإنفلونزا، والسالمونيلا، والليستيريا، والخميرة، والعفن، والمكورات العنقودية، وإي كولاي وغيرها".

    ومن الأماكن التي يمكن تصنيفها بأنها الأخطر من حيث احتوائها على أكثر الجراثيم في المنزل:

    أدوات النظافة

    ولفت جيربا إلى تواجد البكتيريا على فرشاة أسنانك، ومناشف الحمام، ومناشف اليد، والصابون، ناصحا بالاهتمام بنظافتها إذا كنت تشارك استخدام الحمام مع آخرين، وأوضح جيربا أنه إذا كانت البكتيريا الخاصة بك، فربما لن تزعجك. وفيما يتعلق بالمرض، يجب أن تقلق بشأن جراثيم الآخرين، وليس جراثيمك، وينصح جيربا بتغيير المناشف الخاصة بك كل ثلاثة أو أربعة أيام على الأقل.

    سكين مطبخ
    © flickr.com / Matthew Griffiths
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    لكن أدوات النظافة ليست الأخطر فهناك المطبخ الذي يعد من أكثر المناطق في المنازل احتواء للجراثيم.

    المطبخ

    يرى أستاذ الصحة العامة إن المطبخ واحد من أكثر المناطق التي تحتوي على جراثيم في المنزل، وخصوصا أنه المكان الذي نعد فيه الأطعمة التي يمكن أن تنشر السالمونيلا، وإي كولاي.

    وأضاف جربا "وجدت الدراسات الاستقصائية الأخيرة للمنازل أنه يوجد بكتيريا على لوح تقطيع اللحوم في بعض المنازل ​​أكثر من مقعد المرحاض".

    وتابع أما حوض الجلي فهو بمثابة خزان آخر للبكتيريا السيئة، مشيرا إلى أن "الكثير من الناس يذوبون منتجات اللحوم النيئة أو يشطفون الدجاج، ولا يضعون أكثر من الماء الجاري لتنظيفه".

    وتنصح المؤسسة الوطنية للسلامة (NSF) باستخدام محلول التبييض مرة كل شهر لتطهير مجاري المطبخ؛ ويجب غسل مصافي حوض الجلي أسبوعياً في غسالة الصحون. ولا تنسى أن تمسح مقابض الصنبور.

    وأشار إلى أن البعض يعتقد أن المرحاض هو الجامع الرئيسي للجراثيم، بينما يقول جيربا إن "هناك بكتيريا في حوض مطبخك أكثر من وجودها في المرحاض بعد شطفه. لهذا السبب يشرب الكلب أو القطة من المرحاض، إنهما أكثر ذكاءً مما تعتقد".

    وتنشر الجراثيم على الأدوات المستخدمة في المطابخ بشكل عام ومنها:

    إسفنجة المطبخ

    يقول جيربا "إذا كنت تستخدم إسفنجة المطبخ أو قطعة قماش لتنظيف حوض المطبخ، والأدوات المحيطة به ولوحات التقطيع، فليس من المستغرب أن تفوز هذه الأغراض بالجائزة كأكثر العناصر الملوثة في منزلك".

    علماء يكشفون خطر منشفة المطبخ على صحة الإنسان
    © Photo / CC0
    علماء يكشفون خطر "منشفة المطبخ" على صحة الإنسان

    وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية فإن هناك 20٪ من جميع الأمراض التي تنقلها الأغذية تبدأ بالأغذية المستهلكة في المنزل، ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 362 نوعاً مختلفاً من البكتيريا تعيش في الإسفنج المستخدم في المطبخ، ونصحت الدراسة باستبدال الإسفنج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

    مقابض الثلاجات

    يرى أستاذ الصحة العامة وعلوم البيئة والمناعة أن "مقابض الثلاجات عادة تكون سيئة لأن الناس يتعاملون مع منتجات اللحوم النيئة، ثم يفتحون الثلاجة للحصول على شيء آخر دون تفكير"، ولذلك فهي من أكثر الأدوات التي تنتشر عليها الجراثيم.

    مناشف المطبخ

    ويحذر جيربا من مناشف المطبخ "يميل الناس إلى تعليق مناشف المطبخ الملوثة في مقابض الثلاجات، ثم يستخدمونها لمسح أيديهم بعد تجهيز اللحوم، وقد يترك بعض الناس المنشفة معلقة لعدة أيام أو أسابيع قبل غسلها".

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