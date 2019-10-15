يشبه المذنبات... علماء يكتشفون جسيما شاردا دخل مجموعتنا الشمسية

اكتشف علماء أن ثاني جسم من الجسيمات الهائمة بين النجوم يجري رصده على الإطلاق وهو يمر عبر المجموعة الشمسية.

وأشار العلماء إلى أن الجسيم هو عبارة عن مذنب يبدو شديد الشبه بالمذنبات التي تشكلت في المنطقة التي نعيش فيها من الكون، فيما يعتبر دليلا جديدا على أن منظومات الكواكب الأخرى قد تكون شديدة الشبه بنظامنا.

وصرح علماء فلك، أمس الإثنين، عن مجموعة من التفاصيل الأولية بشأن المذنب الذي يتحرك الآن بسرعة صوب الشمس، وقالوا "إن به نواة صلبة يبلغ قطرها نحو كيلومتر وبنية تشبه السحاب عبارة عن مزيج من الغبار والغاز المنبعثين من النواة والذيل المميز للمذنبات ولون يميل للإحمرار".

Hubble recently captured new pics of interstellar comet Borisov. I made this video to show what the coma near the nucleus looks like vs the fainter comet tail. Comet Borisov will leave our solar system but until then we should enjoy the marvelous beauty of our alien comet friend. pic.twitter.com/zvzZEUQllI — Paul G. Kalas (@Paul_G_Kalas) October 15, 2019

وأول من اكتشف الجسيم هو عالم فلك هاوي يدعى، غينادي بوريسوف، وأطلق عليه اسم "21\بوريسوف".