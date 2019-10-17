علماء روس يرصدون انفجارا نوويا في نجم

قال ممثل معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن التلسكوب الروسي التابع للمرصد الفضائي "سبيكتر إر غي" سجل انفجارًا نوويًا حراريًا في نجم نيوتروني، وسط مجرة درب التبانة.

وأوضح الباحث أن تلسكوب "أرت إكس سي"خلال مراقبة نجمين نيوترونيين متباعدين بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وتم إطلاق المرصد الفضائي "سبيكتر إر غي" إلى المدار في يوليو/تموز، وستبدأ مراقبة القبة السماوية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال أربع سنوات، على المرصد إجراء ثمانية مراقبات للقبة بشكل كامل، كما سيخصص سنتين ونصف أخرى لرصد الأجسام الكونية بناءً على طلب من المجتمع العلمي العالمي.

ويعد "سبيكتر إر غي" مشروعا روسيا ألمانيا لمرصد فلكي يدور حول الكون في نطاق الأشعة السينية. ومن المتوقع أن يساعد المرصد في الحصول على خريطة للكون المرئي، حيث سيتم وضع علامة لكل مجموعة كبيرة من المجرات.