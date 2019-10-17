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16:14 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    تقنية إدراك الكرسي المتحرك لنوايا المستخدم

    تقنية إدراك الكرسي المتحرك لنوايا المستخدم

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    علوم
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    قام العلماء في الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي" بابتكار منهجية لتجزئة نظام التحكم المتعدد القنـــوات على أساس واجـــهة الدمـــاغ الحاسوبية الواسعة النطاق Brain-Computer Interface، والتي تم تصميمها لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة الآلية.

    نتائج هذه الدراسة تم نشرها في المجلد العلمي "Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting"

    يعد استخدام الكرسي المتحرك آلياً المزود بقنوات تحكم متعددة أمراً مهماً للغاية للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. إذ أنه في كثير من الأحيان، يكون المرضى قادرين فقط على تنفيذ بعض الإيماءات بالأيدي، وإعطاء الأوامر الصوتية وتقديم "الصور الذهنية".

    تحتوي قنوات التحكم المختلفة على بعض العيوب: على سبيل المثال، قد لا يكون ذراع التحكم التقليدي مناسباً للأشخاص ذوي النشاط الحركي المحدود للغاية. لذلك، هناك حاجة أيضاً إلى قناة التحكم الصوتي وقناة التحكم التي تستخدم الإيماءات وقناة تعتمد على واجهة الحوسبة العصبية. مجمل جميع هذه القنوات يطلق عليها واجهة الدماغ الحاسوبية.

    الدكتور قسطنطين كودرياتسيف من معهد النظم السيبرانية الذكية في جامعة "ميفي" وهو أحد الباحثين المشاركين في هذه الدراسة، أشار في هذا الصدد قائلاً:

    "القاعدة العامة تقول إنه يمكن استخدام قنوات التحكم في وقت واحد، مع إعطاء الأوامر المتعارضة. على سبيل المثال، هناك حالات يمكن أن تتعرف القناة الصوتية على الأمر "إلى اليمين"، ولكن قناة الإيماء تقرر أن هذا الأمر هو "إلى اليسار". لذلك تظهر هناك مشكلة اختيار الأمر الصحيح عند حدوث أي تعارض".

    من أجل حل هذه المشاكل، ابتكر علماء النظم السيبرانية الذكية في جامعة "ميفي" منهجية لتجزئة نظام التحكم. ويعتمد ذلك على تقييم إحصائي لجودة كل قناة من قنوات التحكم بناءً على عامل الجودة، الذي يتم اختياره بشكل خاص، وتعيين بعض الأوامر التي تتبع هذه القنوات أو تلك. وفي حال وجود تعارض، يتم اختيار الأمر من القناة التي تتمتع بطابع الأولوية.

    يعتقد العلماء الآن بأن تحسين منهجية تقييم جودة القنوات والحد من حالات حدوث خطأ في تحديد أوامر القناة، تعتبر المهمة الأكثر إلحاحاً أثناء الاختبار التجريبي للكراسي المتحركة الآلية.

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