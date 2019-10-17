بالفيديو والصور... اكتشاف كائن حي غامض يملك 720 عضوا جنسيا وقادر على التجدد

عرضت حديقة الحيوانات في باريس كائنا حيا أصفر اللون يشبه الفطر لكنه يتصرف كحيوان، ولا يعلم العلماء إلى الآن من هو هذا الكائن.

وتمت تسمية الكائن بـ"المخاط" على اسم فلم الرعب "Blob"، الذي يظهر فيه كائن أخضر اللون وكان قد قدم من الفضاء الخارجي إلى الأرض ويلتهم سكان بلدة أمريكية، ومن غير المعلوم كيف حصلت حديقة الحيوانات على الكائن.

Ce n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon... Découvrez le blob, le nouveau pensionnaire du zoo de Paris pic.twitter.com/hEb8g1eRu9 — BFMTV (@BFMTV) October 17, 2019

ونقلت صحيفة "يورو نيوز"، أن كائن المخاط وحيد الخلية، يمكن أن يشفي نفسه خلال دقيقتين إذا تم قطعه إلى نصفين، ويمكن أن يتحرك حتى 4 سم خلال ساعة واحدة، كما أن لديه 720 عضوا جنسيا وهو قادر على التجدد.

و"المخاط" ليس له عقل لكنه قادر على تعلم حل المشكلات وتبادل المعرفة، لا يوجد له فم أو معدة أو عيون، لكن يمكنه اكتشاف الطعام وتناوله.

« Le #blob est difficile à placer dans l’arbre du vivant. (...) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre », explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous dès samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! 🎉@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) October 16, 2019

وقال رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، برونو ديفيد، "نحن على يقين من أن هذا ليس نباتًا، لكننا لا نعرف ما إذا كان فطرًا أو حيوانًا (فهو يجمع خصائص الاثنين)". وباعتقاده أن المخاط هو "أحد أسرار الطبيعة".

توجد شذوذ كهذه في الطبيعة، لكن هذه المرة الأولى في العالم الذي يتم عرضها علنا، ويبدأ عرض "المخاط" في حديقة باريس ابتداءا من 19 أكتوبر/ تشرين الأول.